Yarın tatil mi? 14- 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümüne sayılı günler kala, Türkiye bir kez daha 252 şehidini anmaya hazırlanıyor. 2016’daki FETÖ kaynaklı darbe girişiminde 63 emniyet mensubu, 6 asker ve 183 sivil yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde düzenlenecek anma programları için hazırlıklar sürerken, kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri de "14-15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu oldu.

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