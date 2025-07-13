Yarın tatil mi? 14- 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz, bir kez daha Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anılacak. FETÖ'nün 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden 252 şehit için yurt genelinde törenler düzenlenecek, demokrasi nöbetleri tutulacak. Bu anlamlı gün yaklaşırken vatandaşların gündemindeki sorulardan biri de "14-15 Temmuz resmi tatil mi" şeklinde...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümüne sayılı günler kala, Türkiye bir kez daha 252 şehidini anmaya hazırlanıyor. 2016’daki FETÖ kaynaklı darbe girişiminde 63 emniyet mensubu, 6 asker ve 183 sivil yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde düzenlenecek anma programları için hazırlıklar sürerken, kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri de "14-15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu oldu.
14-15 Temmuz resmi tatil mi?
2025 yılı takvimine göre yalnızca 15 Temmuz günü resmi tatil kapsamında yer alıyor. 14 Temmuz'da kamu kurumları ve özel sektör normal mesaisine devam edecek.