Yarın tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayram öncesi 28 Ekim'in tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konu gündem olurken art arda gelen soru ise "Yarın tatil mi" şeklinde... İşte detaylar...
Kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektör çalışanları yarın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Konu hakkında sıklıkla araştırma yapılıyor. En çok iletilen soru "Yarın tatil mi", "28 Ekim yarım gün mü" oluyor.
Yarın tatil mi?
28 Ekim (yarın) yarım gün resmi tatildir. Öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlar. 29 Ekim ise Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir.
Kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, sağlık kuruluşları, finansal kuruluşlar 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra kapalı olacak.