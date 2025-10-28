Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay, Marmaray bedava mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta kutlanacak. Cumhuriyetin ilanı olan bu özel günde vatandaşlar toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını bir kez daha merak ediyor. Bu sebeple art arda gelen soru "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi" şeklinde...
Ülkemizin en büyük milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Yurdun dört bir yanında bayram şerefine etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar meydanlarda Türk bayrakları ile kutlama yapacak. Bayram için nefesler tutulurken resmi tatilde toplu ulaşımın durumu merak ediliyor. "Metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay ücretsiz mi" soruları sıklaşıyor.
İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay, Marmaray ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının bedava olacağını açıkladı.
Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
EGO Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamada "Toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) Cumhuriyet Bayramı’mızın 102. yılı olan 29 Ekim 2025 Çarşamba günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir" denildi.
İzmir ulaşım bedava mı?
İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ulaşım düzenine özel bir uygulama yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZTAŞIT hatlarında yüzde 50 indirimli tarifeye geçileceğini duyurdu. TCDD ile ortak işletilen İZBAN hattı ise Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca 29 Ekim günü boyunca ücretsiz hizmet verecek.