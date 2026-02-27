'Yarısı Bizden' kampanyasında kolaylık sağlandı: Süre sınırı kaldırıldı
İstanbul’daki Yarısı Bizden Kampanyası’nda önemli değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 31 Aralık 2026’ya kadar kanun kapsamında riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerleri 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteğinden yararlanabilecek. Alan bazlı büyük projelerde ise TOKİ ve Emlak Konut süreci üstlenecek.
İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara konutlarını yeniden yaptırmaları için toplam 1 milyon 875 bin TL’ye varan destek sağlanıyor. Destek paketi; 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı olarak uygulanıyor.
Kampanya süresine ilişkin düzenleme
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026’da sona erecek kampanyaya dair vatandaşların lehine önemli bir değişiklik yapıldı. Kararın 3’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasındaki “31/12/2026 tarihine kadar” ifadesinden sonra “6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için” ibaresi eklendi.
Yeni düzenleme ile riskli yapı süreçlerinin zaman alması nedeniyle hak kaybı yaşanmaması amaçlandı.
Bakan Kurum’dan açıklama
Genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak” ifadelerini kullandı.
2025 ve 2026’daki riskli yapılar da kapsamda
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik doğrultusunda, yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi işlemlerin süre gerektirdiği dikkate alınarak, 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı olarak kaydedilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.
Böylece 2025 ve 2026 yıllarında riskli yapı statüsü verilen tüm binalar Yarısı Bizden Kampanyası kapsamına dahil edilecek.
Konut ve iş yerleri için destek tutarları
Bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Toplamda 1 milyon 875 bin TL’yi bulan finansman desteğinden yararlanan hak sahipleri, konutlarını yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.
İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece toplam 1 milyon TL’lik finansman imkânı sunuluyor.
Alan bazlı büyük dönüşümlerde model
Site benzeri geniş alanları kapsayan dönüşümlerde ise projeleri TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibine 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe miktarı toplam maliyetten düşülürken, kalan tutar uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Bu düzenlemeyle birlikte İstanbul’da riskli yapıların dönüşüm sürecinin daha geniş bir kesimi kapsaması hedefleniyor.