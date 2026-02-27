'Yarısı Bizden' kampanyasında kolaylık sağlandı: Süre sınırı kaldırıldı

Konut ve iş yerleri için destek tutarları

Bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Toplamda 1 milyon 875 bin TL’yi bulan finansman desteğinden yararlanan hak sahipleri, konutlarını yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece toplam 1 milyon TL’lik finansman imkânı sunuluyor.