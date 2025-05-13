Yaş çay üreticileri günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığının açıklayacağı yeni fiyatı bekliyordu. Bugün Bakanlık beklenen duyuruyu yaptı. Bu sıcak gelişme sonrası art arda "2025 yaş çay fiyatı ne kadar oldu" sorusu gelmeye başladı.

Yaş çay fiyatı ne kadar oldu?

2025 yılı yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak açıklandı. Böylece, geçen yıl 19 lira olan yaş çay fiyatında önemli bir artış gerçekleşti.