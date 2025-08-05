Yaş kararları açıklandı mı? YAŞ kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Yüksek Askeri Şura Toplantısı yapılacak. Bugünün en önemli gündemi olan Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası kararlar açıklanacak. Türki şimdi sonuçları beklerken "Yaş kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
Bugün tüm gözler Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından toplantı başlayacak. Alınacak karaları bekleyen milyonlarca kişi şimdi "Yaş kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
YAŞ toplantısı ne zaman?
Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın saat 11.00-12.00 gibi başlaması bekleniyor.
YAŞ kararları ne zaman açıklanacak?
YAŞ toplantısının henüz ne kadar süreceği bilinmiyor. Geçen yıl toplantı 1 saat 20 dakika sürmüştü. Aynı süreç işlerse YAŞ kararlarının saat 13.00 gibi açıklanması beklenir.