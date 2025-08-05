Yaş kararları açıklandı mı? YAŞ kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bugün tüm gözler Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından toplantı başlayacak. Alınacak karaları bekleyen milyonlarca kişi şimdi "Yaş kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

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