Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Acar'ın biyografisi...

Yasemin Acar ve beraberindeki 11 kişi İtalya'dan yola çıkarak Gazze'ye yardım götürmek isterken İsrail ordusunun saldırısına uğradı. İsrail tarafından kaçırılan aktivistlerle iletişim kesildi. Yasemin Acar da bu anları canlı olarak tüm dünyaya duyurdu. Bu gelişmeler sonrası aktivistler hakkında bilgi alınmak isterken en çok da "Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

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