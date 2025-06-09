Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Acar'ın biyografisi...
Madleen gemisi, İsrail ordusu tarafından gece yarısı kaçırıldı. Dünya ayağa kalkarken 12 aktivist de kaçırıldı. Bu isimlerin için de Yasemin Acar da bulunurken şimdi Acar hakkında bilgi almak isteyenler "Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli" diye soruyor.
Yasemin Acar ve beraberindeki 11 kişi İtalya'dan yola çıkarak Gazze'ye yardım götürmek isterken İsrail ordusunun saldırısına uğradı. İsrail tarafından kaçırılan aktivistlerle iletişim kesildi. Yasemin Acar da bu anları canlı olarak tüm dünyaya duyurdu. Bu gelişmeler sonrası aktivistler hakkında bilgi alınmak isterken en çok da "Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.
Yasemin Acar kimdir?
Yasemin Acar, Almanya doğumlu 37 yaşında bir insan hakları savunucusudur. 15 yaşından itibaren sosyal adalet, mülteci hakları ve ırkçılıkla mücadele konularında aktif olmuştur. Ukrayna savaşının ardından kurduğu Berlin Arrival Support ağıyla 15.000 mülteciye destek sağlamış, Berlin Senatosu'na danışmanlık yapmıştır.
Acar, yıllardır Filistin halkına yönelik hak ihlallerine karşı durmakta; protestolar, eylemler ve kampanyalarla sesini duyurmaktadır. Son olarak Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alarak, İsrail ablukasını kırmaya yönelik barışçıl bir misyonun parçası olmuştur.