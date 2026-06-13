YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2026 sona erdi. Şimdi gözler MEB'in açıklayacağı soru ve cevap anahtarında... Günün en çok iletilen sorusu "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" şeklinde...