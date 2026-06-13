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YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS sorularını ve cevap anahtarını paylaştı. İşte sorgulama sayfası...

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YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı - Resim: 1

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2026 sona erdi. Şimdi gözler MEB'in açıklayacağı soru ve cevap anahtarında... Günün en çok iletilen sorusu "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" şeklinde...

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YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı - Resim: 2

2026 LGS soru ve cevap anahtarı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı saat 14.15'te yaptığı duyuru ile LGS sorularını ve cevap anahtarını erişime açtı.

MEB 2026 LGS SORGULAMA SAYFASI

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YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı - Resim: 3

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.

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YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı - Resim: 4

2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı

10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

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