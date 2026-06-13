YAYIMLANDI! MEB LGS SORULARI SORGULAMA SAYFASI: 2026 LGS soruları, cevap anahtarı açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS sorularını ve cevap anahtarını paylaştı. İşte sorgulama sayfası...
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2026 sona erdi. Şimdi gözler MEB'in açıklayacağı soru ve cevap anahtarında... Günün en çok iletilen sorusu "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" şeklinde...
2026 LGS soru ve cevap anahtarı açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı saat 14.15'te yaptığı duyuru ile LGS sorularını ve cevap anahtarını erişime açtı.
MEB 2026 LGS SORGULAMA SAYFASI
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması