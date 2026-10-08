Yeğeninin bir sorusuyla girişti: Şimdi 7 kadınla birlikte üretiyor
Edirne'de yaşayan Hafize Kayış, 3 yaşındaki yeğeninin sofrada sorduğu bir sorunun ardından harekete geçti. Evinde başlattığı üretimi zamanla büyüten Kayış, 6 kadınla birlikte kurduğu kooperatifle hem özel beslenme ihtiyacı olanlara ulaşıyor hem de kadınlara gelir kapısı açıyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Hafize Kayış, çölyak hastası 3 yaşındaki yeğeninin beslenme konusunda yaşadığı zorluklardan yola çıkarak glütensiz ürünler üretmeye başladı. Yeğeninin sofrada sorduğu bir soruyla başlayan girişim, zaman içinde 7 kadının birlikte üretim yaptığı bir kooperatife dönüştü.
Buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf türlerinde bulunan glütene karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepki sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, ince bağırsakta hasara neden oluyor. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde her yaşta görülebilen hastalık, yaşam boyu glütensiz beslenmeyi gerektiriyor.
Yeğeninin sorusu hayatını değiştirdi
Çölyak tanısı konulan yeğeninin tüketebileceği ürünleri bulmakta güçlük çekildiğini gören Hafize Kayış, evinde glütensiz çorba hazırlamaya başladı. Ürettiği çorbaların çevresindeki diğer çölyak hastalarından da ilgi görmesi üzerine çalışmalarını büyütmeye karar verdi.
Kayış, 6 kadınla bir araya gelerek Keşan'da Seven Kadın Kooperatifini kurdu. Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle faaliyetlerini sürdüren kooperatifte glütensiz tarhana, sebze çorbası ve erişte üretilmeye başlandı.
Kooperatifte görev yapan 7 kadın, üretimin tüm aşamalarında çalışarak aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Ürünlerin hazırlanmasında hijyen ve gıda güvenliği kurallarına dikkat edilirken, özellikle çapraz bulaşma riskinin önlenmesine önem veriliyor.
3 yaşındaki yeğeninin sözleriyle harekete geçti
Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Hafize Kayış, girişimlerinin yeğeninin sofrada yönelttiği sorunun ardından başladığını anlattı.
Kayış, "Öncelikle glütensiz tarhana üretmeye başladık. Şimdi sebze çorbamız ve eriştemiz de glütensiz olarak devam ediyor. Yeğenim 3 yaşında çölyak tanısı aldı. Bir gün sofrada otururken ‘Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?' diye sordu. Bu soru bizim için bir başlangıç oldu. Özellikle yeni tanı alan aileler bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir" dedi.
Üretimde çapraz bulaşmaya karşı önlem
Glütensiz gıda üretiminde çapraz bulaşmanın ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Kayış, üretim alanını bu hassasiyet doğrultusunda hazırladıklarını belirtti.
Kayış, "Çapraz bulaşma ve kontaminasyon konusunda çok hassasız. Bu nedenle altyapımızı buna göre oluşturduk. Hijyen, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğe büyük önem veriyoruz. Denetimlerimizden geçiyoruz. Ürünün her aşamasında sahada, işletmemizde aktif olarak çalışıyoruz. Buradaki herkes geçimini kooperatif üzerinden sağlıyor" diye konuştu.
Yardım etmek için başladığı iş geçim kaynağı oldu
Kooperatif üyelerinden Fatma Özay da başlangıçta Hafize Kayış'a destek olmak amacıyla çalışmalara katıldığını, ilerleyen süreçte çölyak hastalarının glütensiz gıdalara erişimde yaşadığı güçlükleri daha iyi anladıklarını ifade etti.
Özay, "Aslında daha önce bu konuda bu kadar bilgi sahibi değildik. Üretimde hijyenin ne kadar önemli olduğunu da zamanla öğrendik. Ona destek oldukça işin içine daha fazla girdik. Sonrasında kadın kooperatifi kurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Kayış'ın yeğeninin yaşadıklarının kooperatifin kuruluşunda belirleyici olduğunu dile getiren Özay, "Onun projeleri vardı, bizi bilgilendirdi ve birlikte yol almaya başladık. 3 yaşındaki yeğeninin glütensiz beslenmesi gerektiği için ‘Biz de bunlardan içemeyecek miyiz?' demesiyle başlayan süreç, bugün kadınların birlikte üretim yaptığı bir kooperatife dönüştü" dedi.