Yeğeninin bir sorusuyla girişti: Şimdi 7 kadınla birlikte üretiyor

Kayış, "Öncelikle glütensiz tarhana üretmeye başladık. Şimdi sebze çorbamız ve eriştemiz de glütensiz olarak devam ediyor. Yeğenim 3 yaşında çölyak tanısı aldı. Bir gün sofrada otururken ‘Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?' diye sordu. Bu soru bizim için bir başlangıç oldu. Özellikle yeni tanı alan aileler bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir" dedi.