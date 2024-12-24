Yemeksepeti '2024 Lezzet Haritası'nı açıkladı: İşte yılın en çok sipariş edilen 5 yemeği!

Yemeksepeti, 2024 yılına ait Türkiye’nin yemek sipariş alışkanlıklarını gözler önüne seren “Lezzet Haritası”nı yayımladı. Paylaşılan verilere göre, hem geleneksel hem de modern lezzetler listede kendine yer buldu. En çok sipariş edilen tatlı ise yine gençlerin favorisi olarak bilinen bir tatlı oldu. 1 | 9

En çok sipariş edilen gıdalarda neler öne çıktı? Türkiye’nin yemek alışkanlıkları, lezzetlerin çeşitliliğini ortaya koyarken, bazı tatlar zirveyi bırakmadı. Market siparişlerinde sokak simidi, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret öne çıktı. Mahalle siparişlerinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz gibi temel ihtiyaç ürünleri tercih edildi. 2 | 9

Yemeksepeti, kampanyalar, indirimler ve YeClub sadakat programı sayesinde 2024’te kullanıcılarına toplamda 7,7 milyar liralık ekonomik değer sağladı. Döner, pilav ve ev yemekleri kategorileri, restoran sayısını en hızlı artıran mutfaklar oldu. İşte 2024 yılında en çok sipariş edilen 6 yiyeceği: 3 | 9