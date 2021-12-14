Yeni araştırma: BioNTech, Omicron varyantına karşı ne kadar etkili?
78 bin vaka üzerinde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının COVID-19'un Omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu. Araştırma, aşının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının COVID-19'un omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu.
Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı.
Buna göre, COVID-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi.
Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.
Bu oran delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi.