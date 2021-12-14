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Yeni araştırma: BioNTech, Omicron varyantına karşı ne kadar etkili?

78 bin vaka üzerinde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının COVID-19'un Omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu. Araştırma, aşının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının COVID-19'un omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu.

 

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Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı.

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Buna göre, COVID-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi.

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Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.

Bu oran delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi.

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