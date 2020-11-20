Yeni 'COVID-19 tedbirleri' başladı: İşte ayrıntılar... COVID-19 ile mücadele genelgesi kapsamında, restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı. 1 | 14

Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak. 2 | 14

AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. 3 | 14