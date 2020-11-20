Yeni 'COVID-19 tedbirleri' bu akşam başlıyor: İşte ayrıntılar...
COVID-19 ile mücadele genelgesi kapsamında, restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları bugünden itibaren, saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş hizmeti verecek.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak.
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Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.
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AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek.
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Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.
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