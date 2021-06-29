Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor: İşte normalleşmeyle ilgili merak edilen sorular ve cevapları...
Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek.
İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle COVID-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.
Normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler 10 maddede derlendi.
1 - Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat sınırlaması devam edecek mi?
Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erecek.
2 - İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.