Yeni salgın paniği Batı Nil Virüsü... Sağlık Bakanlığı uyardı: Bunlara dikkat! Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini açıklamasıyla gözler yeni virüse çevrildi. Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi. Peki, Batı Nil virüsünün belirtileri neler? Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil Virüsü tedavi edilebilir mi?

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun Türkiye'de bu yıl 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık 22 Ağustos'ta sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" denildi. 1 | 7

Hürriyet'in haberine göre, bakanlığın hazırladığı “Vaka Yönetim Rehberi”nde Batı Nil Virüsü’yle ilgili önemli bilgiler ve korunma yolları yer alıyor. İşte A’dan Z’ye Batı Nil Virüsü ve Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları... 2 | 7

Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu (BNVE), nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalık. Virüs, insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan, bir RNA (Ribonucleic Acid) virüsü. 3 | 7