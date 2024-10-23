Yeni taklit ve tağşiş listesi yayımlandı! Detaylar mide bulandırıyor ( 22 Ekim 2024)
Bakanlığın 22 Ekim 2024 taklit ve tağşis listesi ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yayımlandı. Yeni listede kasaplar, pide-kebap salonları, yemek servisi veren bir catering firması ve çok sayıda işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği görüldü. İşte mide bulandıran ürünleri ile taklit ve tağşis listesitsindeki işletmeler...
Bakanlık halk sağlığı ile oynayan, kural tanımaz işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bir bir afişe edilen işletmelerin bu zaman kadar vatandaşala yedirdikleri ürünler ise pes dedirtiyor.
Şu ana kadar zeytinyağı, bal, salça, çay, köfte, sucuk, kekik, takviye edici ve daha fazlasının yer aldığı listeye son olarak et ürünlerindeki mide bulandıran karışımlar damga vurdu.
Dana eti, dana kıyma diye satılan ürünlerde kanatlı eti, tek tırnaklı at ve eşek eti, çeşitli sakatatlar tespit edildi. İşte mide bulandıran liste...
22 Ekim 2024 taklit veya tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerinde tespit edilen maddeler.