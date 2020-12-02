Yeni tedbirlere ilişkin en çok sorulan sorular ve cevapları

Lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme yerleri, paket servis hizmetlerini saat 24.00'e kadar sürdürebilecek.

Bünyesinde havuz, hamam, sinema ve masaj salonu gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri ikinci bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Bünyesinde havuz, sinema gibi yerleri barındıran tesislerde faaliyet durdurulacak mı?

Tatlıcılar/pastaneler hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verirken, hafta içi 10.00-20.00 arası gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arası ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

3- Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde nasıl faaliyet gösterecek?

4- Otellerde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

65 yaş ve üzerindekiler seyahat izin belgesi alarak, seyahat süresi çerçevesinde özel ve toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. 20 yaş altındakiler ise velisinin yanında olması şartıyla ve rezeryasyonu olduğunu belgeleyerek seyahat edebilecek.