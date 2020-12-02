Yeni tedbirlere ilişkin en çok sorulan sorular ve cevapları
İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin en çok sorulan sorulara cevap verdi. İşte en çok sorulan sorular ve cevapları...
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması süresinde yeme-içme yerleri paket servis hizmeti verebilecek mi?
Lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme yerleri, paket servis hizmetlerini saat 24.00'e kadar sürdürebilecek.
Bünyesinde havuz, sinema gibi yerleri barındıran tesislerde faaliyet durdurulacak mı?
Bünyesinde havuz, hamam, sinema ve masaj salonu gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri ikinci bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
3- Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde nasıl faaliyet gösterecek?
Tatlıcılar/pastaneler hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verirken, hafta içi 10.00-20.00 arası gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arası ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
4- Otellerde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
65 yaş ve üzerindekiler seyahat izin belgesi alarak, seyahat süresi çerçevesinde özel ve toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. 20 yaş altındakiler ise velisinin yanında olması şartıyla ve rezeryasyonu olduğunu belgeleyerek seyahat edebilecek.