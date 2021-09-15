Yeni veriler: Tam aşılıların yüzde kaçı hayatını kaybediyor? İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımladı. Çalışmada, tam aşılı kişilerin COVID-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu bildirildi.

COVID-19 aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere’de yapılan aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımlandı. 1 | 8

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerde, tam aşılı kişilerin COVID-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi. 2 | 8

2021'in ocak ile temmuz ayları arasında İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 51 bin 281 kişi üzerinde yapılan araştırmada, aşılanmadan önce enfekte olanlar ile birlikte hayatını kaybeden 640 kişinin (yüzde 1,2) iki doz aşılı olduğu bildirildi. 3 | 8