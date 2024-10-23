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Yer Adıyaman: 3 bin yıllık yerleşim alanı ortaya çıkarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

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Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, bölgede sıkı çalışma sonucunda yerleşim alanları tespit ettiklerini söyledi.

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Atatürk Baraj Göleti kıyında suların çekilmesiyle alanlarda çalışma başlattıklarını belirten Alkan şöyle konuştu: 

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