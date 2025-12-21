Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının ay sonu olduğunu belirten Adil Tek, "Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor.