Yılda sadece 10 gün açıyor, zarar veren yanıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyon TL'den fazla!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Dikmen Yaylası, her yıl doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bu yıl baharın geç gelmesiyle birlikte yaylada haziran ayında çiçeklenen şakayıklar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. 1 | 8

Bin 725 metre rakıma sahip yaylada, halk arasında "yaban gülü" olarak da bilinen ve koruma altına alınan şakayık çiçekleri, yılda yalnızca 10 gün boyunca açıyor. Gül benzeri katlı yaprakları ve canlı pembe rengiyle dikkat çeken bu çiçek, özellikle yaylanın yüksek kesimlerinde gözlemlenebiliyor. 2 | 8

Koparmanın bedeli ağır Doğal dengeyi korumak adına şakayık çiçeği koparmak yasak. 2025 yılı itibarıyla bu nadir bitkiyi koparanlara 557 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu çiçeği korumak için çevreciler ve doğaseverler de duyarlılığa davet ediliyor. 3 | 8