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Yılın ‘en başarılı’ finans kuruluşlarına ödül
Finans sektörünün en iyi projelerini ödüllendirmek üzere bu yıl ikincisi düzenlenen Sardis Awards’ın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen törende, Sardis Büyük Ödülü’nü Geleceğe Öde projesi ile Türkiye İş Bankası aldı.
30 Eylül 2020