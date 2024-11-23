Yılın ilk karı düştü! İşte İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe gibi ilçelerde özellikle Aydos Tepesi’nde kar örtüsü oluştu. Vatandaşlar, mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntüledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürürken, Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek bölgelerinde sağanak, kar yağışına dönüştü.
Kar yağışı özellikle Aydos Tepesi ve çevresindeki yol kenarlarında, park ve bahçelerde ince bir kar örtüsü oluşturdu. Vatandaşlar, mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla kayda aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının devam edebileceğini belirtti. Şehir merkezinde ise yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde seyrediyor.
Kentte trafik akışında şu ana kadar önemli bir aksama yaşanmazken, sürücülerin olası buzlanmalara karşı dikkatli olması gerekiyor.