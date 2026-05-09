Yıllar süren emekle şekilleniyor: Değeri 1 milyon TL'yi buluyor

“Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor”

İzmir’den etkinliğe katılan Arsen Uzun, bonsai sanatına duyduğu ilgiyi yıllar içinde geliştirdiğini belirterek, “Türkiye ve çevresindeki bonsai sever arkadaşlarımızla birlikte kendi ağaçlarımızı tanıtıyor ve Türkiye'de bonsai sanatını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 30-35 senedir bu işin içindeyim. 1990'lı yıllarda Karate Kid filminden etkilenerek başlayan bonsai sevgisi, beni bu noktaya kadar getirdi. Bonsai sanatı farklı bir sanat. Gönül vermekle yetiştirmek arasında çok büyük fark var. Biz bu işe gönül verdik. Bu ağaçları en küçük dalından alıp bonsai sanatını icra edilecek seviyeye getirmek onlarca yıl alıyor. Fiyat olarak da insanların alım gücüne de hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda ultra lüks ağaçlarımız da mevcut. Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor” dedi.