Yıllar süren emekle şekilleniyor: Değeri 1 milyon TL'yi buluyor
Kocaeli’de düzenlenen VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu’nda sanatçılar, yıllar süren emekle şekillendirdikleri bonsai eserlerini sergiledi. Doğa ve estetiği buluşturan minyatür ağaçların bazıları 1 milyon TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
Doğayı minyatür ölçekte yeniden yorumlayan bonsai sanatçıları, Kocaeli’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu’nda sanatçılar hem eserlerini tanıttı hem de uygulamalı çalışmalar yaptı.
Kökeni yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan ve Çin’deki Penjing geleneğinden doğan bonsai sanatı, zaman içinde Japonya’da gelişerek sabır ve estetik odaklı bir sanat dalına dönüştü. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılar da yıllar süren emekle yetiştirdikleri bonsaileri ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Sanatçılar, bonsainin yalnızca dekoratif bir uğraş olmadığını, aynı zamanda disiplin, sabır ve doğayla uyum anlayışını yansıtan bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.
“Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor”
İzmir’den etkinliğe katılan Arsen Uzun, bonsai sanatına duyduğu ilgiyi yıllar içinde geliştirdiğini belirterek, “Türkiye ve çevresindeki bonsai sever arkadaşlarımızla birlikte kendi ağaçlarımızı tanıtıyor ve Türkiye'de bonsai sanatını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 30-35 senedir bu işin içindeyim. 1990'lı yıllarda Karate Kid filminden etkilenerek başlayan bonsai sevgisi, beni bu noktaya kadar getirdi. Bonsai sanatı farklı bir sanat. Gönül vermekle yetiştirmek arasında çok büyük fark var. Biz bu işe gönül verdik. Bu ağaçları en küçük dalından alıp bonsai sanatını icra edilecek seviyeye getirmek onlarca yıl alıyor. Fiyat olarak da insanların alım gücüne de hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda ultra lüks ağaçlarımız da mevcut. Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor” dedi.
"Şekil alması yıllar alıyor"
Bonsai sanatçısı Recep Çelimli de bonsai ile 2007 yılında tanıştığını belirterek, “Bonsai sanatıyla 2007 yılında tanıştım. O günden bu yana bonsai ile ilgileniyorum. Yaklaşık 19 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ağacın form yapısına göre genellikle 3-5 yıl içinde sonuç alınabiliyor. Zeytin ağaçları ise daha hızlı form aldığı için, yamadori (doğadan alınan ağaç) olduklarında daha kısa sürede bonsaiye dönüşebiliyor. Ancak tohumdan yetiştirilen ağaçlarda bu süreç oldukça uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.
“Kültürel etkinliklere önem veriyoruz”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise kültürel ve sanatsal organizasyonlara önem verdiklerini belirterek, bonsai sanatının Kocaeli’de temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını söyled
Abiş, büyük işlerin küçük dokunuşlarla ortaya çıktığını vurgulayarak, şehirlerin ve toplumların da aynı anlayışla gelişim gösterdiğini ifade etti.