YKS 2025: AYT - YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS kaçta bitecek?

2025 YKS'nin ilk oturumu dün gerçekleşti ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişi hayallerine ulaşmak için soruları çözdü. Bugün Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları var. Adaylar yine sokaklara döküldü ve heyecan tavan yapmış durumda... En çok yöneltilen sorulardan biri de "AYT - YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" şeklinde... 1 | 4

YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testi) Tarih: 8 Haziran 2025 Pazar Başlama saati: 10.15 Bitiş saati: 13.15 Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak. 3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi) Tarih: 8 Haziran 2025 Pazar Başlama saati: 15.45 Bitiş saati: 17.45 adaylar 15.30'dan sonra sınava alınmayacak. 2 | 4

AYT kaç dakika, kaç soru? 2025-YKS’nin ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi), toplam 180 dakika sürüyor ve 160 sorudan oluşuyor. AYT’de adaylar puan türlerine göre sadece kendi alanlarına uygun testleri çözüyor. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1 ve 6 Coğrafya-1 sorusu yer alıyor. Matematik testinde 40 soru bulunurken, Fen Bilimleri testinde 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji sorusu soruluyor. Sözel puan türünü hedefleyen adaylar için yer alan Sosyal Bilimler-2 testinde ise 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2 ve 18 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu bulunuyor. 3 | 4