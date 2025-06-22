YKS 2025 (AYT) YORUMLARI... | AYT soruları zor muydu, kolay mıydı?

YKS'nin TYT oturumu dün yapıldı bugün de AYT oturumu gerçekleşti. Dün TYT yorumları gündem olurken bugün de AYT için görüşler merak edilmeye başlandı. Geçmiş yıllar ile ilgili kıyaslama yapmak isteyenler 2025 üniversite sınavın zor olup olmadığını merak ediyor ve yorumları okumak istiyor. İşte AYT için gelen paylaşımlar...

YKS AYT oturumunun ardından binlerce kişi sosyal medyadan yorumlarda bulundu. Sınav konularına göre zorluk farklılık gösterdiği belirtildi. Kimileri sınavı zor buldu, kimileri ise kolay olduğunu ifade etti. İşte yapılan yorumlar...

- AYT matematik sorularını çözerken bayağı zorlandım.

- YKS TYT-AYT benim icin bitti, geçmiş olsun.

- Sosyal ve edebiyat sorularını sallarken...

- Bünye YKS senesini kazasız belasız atlatıp güzel bir bölüm ve üniversiteye yerleşmek istiyor.

- 8 yıllık YKS tarihinin en kolay sınavıydı. Sadece 1 boşum var, hatta sınavdan 20 dakika erken çıktım. Birazdan gelip "zor" diye ağlarlar, buna da şaşırmam.

- Artık hedef "YKS 2026" diyebiliriz. Her sene olduğu gibi...

- YKS tarihinin en kolay AYT’siydi. 90+ net bekliyorum.

- YKS kötü geçti ama geçti.

- Sınav o kadar kolaydı ki, sayısalı 2 saatte bitirdim, 1 saatte sözel çözdüm. İnşallah sözel iyi gelir de EA’dan tercih ederim.

- Türev İntegral sorularında bizim boğulma...

- Girmiş biri olarak söylüyorum, 2025 katbekat daha saçmaydı. Bir daha girmem ben YKS’ye.

- Ben başaramadım arkadaşlar. Hemşire olmak yerine iğne olacağım. Başaranlara başarılar.

- Geçen senenin YKS’sinde 20+ yaptım, geçen bunda kalem oynatamadım. Şaka gibi.

- Aşırı zordu.

- Kısa ve öz... 2025 YKS, 2024 YKS'yi arattı. Ayrıca 2021'de sınava girenler, gelin zor sınav görün...

- Şu 2021 YKS’ye girenler, ne kafa ütülüyorsunuz be! Tamam, en zor sizinki.

- Yazık bu kadar zorlamanın anlamı ne!

- Edebiyat gereksiz kolay, matematik gereksiz zor...