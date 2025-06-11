YKS 2025: ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama linki | YKS sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı? Türkiye bugün bu soruya odaklandı. Yüz binlerce üniversite adayı ve onların ailesi bu sabahtan itibaren YKS sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Nefesler tutuldu ve ÖSYM'nin geçeceği "21 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." duyurusunu bekliyor. İşte geçen yıl ÖSYM'nin duyuruyu geçtiği saat...

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