YKS 2025: ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama linki | YKS sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?
Yüz binlerce üniversite adayı ÖSYM'nin son dakika geçeceği "YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı" duyurusunu bekliyor. Büyük bir özveri ve emeğin karşılığını 21-21 Haziran TYT, AYT, YDT oturumlarında almak isteyen geleceğin öğretmen, mühendis, doktor ve birbirinden değerli meslek adayları büyük bir heyecan yaşıyor. ÖSYM genellikle sınavların giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce açıklıyor. Bu nedenle bugün peş peşe "YKS sınav yerleri açıklandı mı" sorusu geliyor. İşte olası saat...
YKS sınav yerleri açıklandı mı? Türkiye bugün bu soruya odaklandı. Yüz binlerce üniversite adayı ve onların ailesi bu sabahtan itibaren YKS sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Nefesler tutuldu ve ÖSYM'nin geçeceği "21 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." duyurusunu bekliyor. İşte geçen yıl ÖSYM'nin duyuruyu geçtiği saat...
YKS sınav yerleri saat kaçta açıklanacak?
2025 YKS sınav yerleri hakkında ÖSYM'den geçilen bir saat yok. Geçen yıl sınav giriş belgeleri saat 14.30'da erişime açılmıştı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve süreleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini ve oturum sürelerini açıkladı. Üç oturumdan oluşan sınav maratonu haziran ayında gerçekleşecek.
2025-TYT (Temel Yeterlilik Testi), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanınacak.
İkinci oturum olan 2025-AYT (Alan Yeterlilik Testi), 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak. Bu oturumda adaylara 180 dakika süre verilecek.
Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 2025-YDT (Yabancı Dil Testi) ise 120 dakika sürecek.
2025-YKS’de sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat
15.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.