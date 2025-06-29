YKS 2025 sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-YKS sonuçları için geri sayım sürerken öğrencilerin merakla beklediği tarih yaklaşıyor. 21–22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler artık sonuç gününe çevrildi. Sosyal medyada ve arama motorlarında en çok yöneltilen sorulardan biri “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” oldu. İşte yanıtı ve süreçle ilgili ayrıntılar… 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 2 | 3