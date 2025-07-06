YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi...
YKS maratonunu geride bırakan milyonlarca üniversite adayı için şimdi sırada sonuç heyecanı var. 21–22 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın ardından, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler gözlerini ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevirdi. 2025 sınav takvimine göre sonuç tarihi belli. Adayların en çok merak ettiği soru ise hâlâ gündemde: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin açıklayacağı resmi sonuçların ardından başarılı olan adayları tercih heyecanı saracak. Günler ilerledikçe tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...