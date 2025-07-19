YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız
YKS sonuçları sürpriz bir şekilde erken açıklandı. Yüz binler sonuçları öğrendi ve şimdi taban puanları incelenmek isteniyor. Peki, 2025 üniversite taban puanları belli oldu mu?
21-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün saat 06.00'da ilan edildi. Sonuçların erken açıklanması büyük bir sevinçle karşılanırken şimdi yüz binler puanına göre tercih yapabilmek için 2025 taban puanlarını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...
YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?
YKS 2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek tercih işlemlerini buna göre yapacak.
2024 YKS TABAN PUANLARI İÇİN YIKLAYINIZ
Tıp Fakülteleri – genellikle 500+
Hukuk Fakülteleri – 480–490
Bilgisayar Mühendisliği – 450–480
Elektrik-Elektronik Mühendisliği – 450–480
İktisat – 400–450
İşletme – 400–450
Diğer mühendislikler (Makine, Endüstri, İnşaat vb.) – 450 civarı
Eczacılık – yakın aralıklarda
Mimarlık – yaklaşık 400–450
Tıp dışı sağlık bilimleri – yüksek puanlı