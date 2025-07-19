YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız

21-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün saat 06.00'da ilan edildi. Sonuçların erken açıklanması büyük bir sevinçle karşılanırken şimdi yüz binler puanına göre tercih yapabilmek için 2025 taban puanlarını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...

YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?

YKS 2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek tercih işlemlerini buna göre yapacak.

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