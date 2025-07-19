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YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız

YKS sonuçları sürpriz bir şekilde erken açıklandı. Yüz binler sonuçları öğrendi ve şimdi taban puanları incelenmek isteniyor. Peki, 2025 üniversite taban puanları belli oldu mu?

Akın Güler akin.guler@dunya.com
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YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız - Resim: 1

21-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün saat 06.00'da ilan edildi. Sonuçların erken açıklanması büyük bir sevinçle karşılanırken şimdi yüz binler puanına göre tercih yapabilmek için 2025 taban puanlarını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...

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YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız - Resim: 2

YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?

YKS 2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek tercih işlemlerini buna göre yapacak.

2024 YKS TABAN PUANLARI İÇİN YIKLAYINIZ

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YKS 2025 taban puanları: Üniversite taban ve tavan puanları... Yüzdelik dilimler için tıklayınız - Resim: 3

Tıp Fakülteleri – genellikle 500+

Hukuk Fakülteleri – 480–490

Bilgisayar Mühendisliği – 450–480

Elektrik-Elektronik Mühendisliği – 450–480

İktisat – 400–450

İşletme – 400–450

Diğer mühendislikler (Makine, Endüstri, İnşaat vb.) – 450 civarı

Eczacılık – yakın aralıklarda

Mimarlık – yaklaşık 400–450

Tıp dışı sağlık bilimleri – yüksek puanlı

Kaynak: HABER MERKEZİ
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