YKS 2025 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Taban puanları ve kontenjan kılavuzu ne zaman açıklanacak?
YKS 2925 sonuçları ÖSYM'nin belirlediği takvimden önce açıklandı. Üniversite adayları 19 Temmuz Cumartesi günü puanlarını öğrendi. Bu gelişme sonrası şimdi gözler tercihlere çevrildi. Şu sıra gündem olan konuların başında YKS kılavuzu geliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
YKS sonuçları kimilerinin beklediği gibi geldi kimilerini de hüsrana uğrattı. Başarılı puan alan adaylar bir an evvel tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. İşlemlerden önce de kılavuz bekleniyor. Yüz binlerin ısrarla yönelttiği soru ise "YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" şeklinde...
YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
YKS 2025 tercih kılavuzu tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru geçilmiş değil. Ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu genellikle sonuçların hemen ardından yayımlanıyordu. Bu hafta içinde kılavuzun açıklanması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.