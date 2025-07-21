YKS sonuçları kimilerinin beklediği gibi geldi kimilerini de hüsrana uğrattı. Başarılı puan alan adaylar bir an evvel tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. İşlemlerden önce de kılavuz bekleniyor. Yüz binlerin ısrarla yönelttiği soru ise "YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" şeklinde... 1 | 3

YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS 2025 tercih kılavuzu tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru geçilmiş değil. Ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu genellikle sonuçların hemen ardından yayımlanıyordu. Bu hafta içinde kılavuzun açıklanması bekleniyor. 2 | 3