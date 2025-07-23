YKS 2025 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ne zaman açıklanacak?
YKS tercih tarihleri yaklaşırken adaylar için kilit noktalardan biri tercih kılavuzu... Gözlerin ÖSYM'ye çevrildiği yakın süreçte kılavuzun ne zaman yayımlanacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Gerek arama motorlarında gerekse sosyal medya üzerinden adaylar konu hakkında bilgi almak istiyor. Bu sebeple "YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar geliyor.
Yüz binlerce aday 2025 YKS'den aldığı puana göre 30 Temmuz'dan itibaren üniversite tercihi yapacak. ÖSYM'nin belirlediği döneme çok az bir süre kalırken herkesin aklında kılavuz var. Güzel bir üniversitede eğitim görmek isteyenler heyecanla duyuruyu beklerken dillerden düşmeyen soruların başında ise "YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" geliyor.
2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM üzerinden YKS 2025 tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak ve aynı gün tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin her yıl geçtiği ön bilgi amaçlı kılavuzun ise bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
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YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Kurumdan tercih sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl 2 Ağustos'ta biten tercihlerin sonuçları 13 Ağustos'ta belli olmuştu. Bu süre hesap edildiğinde 2025 tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.