YKS 2025 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce aday 2025 YKS'den aldığı puana göre 30 Temmuz'dan itibaren üniversite tercihi yapacak. ÖSYM'nin belirlediği döneme çok az bir süre kalırken herkesin aklında kılavuz var. Güzel bir üniversitede eğitim görmek isteyenler heyecanla duyuruyu beklerken dillerden düşmeyen soruların başında ise "YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" geliyor.

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