YKS 2025... | YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
YKS sınav yerlerinin açıklanması an meselesi... Yüz binler heyecanla ÖSYM'nin geçeceği "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı" duyurusunu bekliyor. Bayram sonrası beklentiler bugün itibarıyla iyice arttı. Tıp, mühendislik, hukuk, psikoloji, öğretmenlik gibi sayamayacağımız birbirinden önemli bölümlere girmek için yarışan adaylar "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu tekrar tekrar soruyor. İşte muhtemel tarih ve saat...
Üniversite mezunu olup güzel bir kariyer yapabilmek için her yıl üniversite adayları YKS'ye giriyor. Bu yıl da YKS'nin TYT, YDT, AYT oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatilinden çıkan adaylar bugün ilk iş YKS sınav yerlerini öğrenmeye çalışıp ÖSYM'nin resmi sitesini bol bol ziyaret ediyor. Henüz bir duyuru olmaması nedeniyle ısrarla yöneltilen soru ise "2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 YKS'nin sınav yerleri tarihi duyurulmuş değil. ÖSYM genellikle sınavlardan 10 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Fakat geçen yıl 15 gün önce sınav yerleri erişime açılmıştı. Bazı yıllarda da beklenen tarihten bir gün önce sabah saatlerinde ÖSYM sürpriz yapıp sınav giriş yerlerini ilan etmişti. Bu yıl beklentiler ÖSYM'nin 11 Haziran saat 15.30'da beklenen duyuruyu geçmesi yönünde...
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1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 21 Haziran 2025 (Cumartesi)
Başlangıç saati: 10:15
Bitiş: 12:30 (süre: 165 dakika)
Kapılar kapanış: 10:00’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.
2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
Tarih: 22 Haziran 2025 (Pazar)
Başlangıç saati: 10:15
Bitiş: 13:15 (süre: 180 dakika)
Kapılar kapanış: 10:00’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.
3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 22 Haziran 2025 (Pazar)
Başlangıç saati: 15:45
Bitiş: 17:45 (süre: 120 dakika)
Kapılar kapanış: 15:30’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.