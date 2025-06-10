YKS 2025... | YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Üniversite mezunu olup güzel bir kariyer yapabilmek için her yıl üniversite adayları YKS'ye giriyor. Bu yıl da YKS'nin TYT, YDT, AYT oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatilinden çıkan adaylar bugün ilk iş YKS sınav yerlerini öğrenmeye çalışıp ÖSYM'nin resmi sitesini bol bol ziyaret ediyor. Henüz bir duyuru olmaması nedeniyle ısrarla yöneltilen soru ise "2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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