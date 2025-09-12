YKS ek tercih başvuruları bugün başar mı, ne zaman başlayacak? 2024 boş kontenjanlar ve taban puanları...
YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçlar üzerinden 18 gün geçerken ek tercih işlemleri hala başlamış değil. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken bugün büyük bir beklenti söz konusu... "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu epey yükseliyor.
YKS ek tercih süreci ile ilgili on binlerce kişi bilgi almaya çalışıyor. İlk tercihlerden istediğini elde edemeyen üniversite adayları ikinci şanstan yararlanmak istiyor. Heyecan gitgide artarken "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu peş peşe geliyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları için tarih belirtilmedi. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih işlemlerinin 18 Eylül'de başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız