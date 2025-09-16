YKS ek tercih bugün başlar mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları yayımlandı mı?
YKS ek tercih başvurular için artık eli kulağında diyebiliriz. ÖSYM'den her an bir son dakika duyurusu gelebilir. Heyecan her geçen dakika artarken on binler de bilgisayar veya telefon başında sıkça "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak" diye soruyor.
YKS yerleştirme sonuçlarının üzerinden bugüne kadar 22 gün geçti. İlk tercihler herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları sabırsızlıkla ikinci tercihleri bekliyor. ÖSYM sık sık ziyaret edilirken tarihler öğrenilmeye çalışılıyor. Herkesin dilindeki soru: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihler ne zaman başlar?
ÖSYM'den şu dakika itibarıyla yeni bir duyuru gelmedi. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde YKS 2025 ek tercihlerinin 18 Eylül gibi başlaması öngörülüyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız