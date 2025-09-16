YKS ek tercih bugün başlar mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları yayımlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının üzerinden bugüne kadar 22 gün geçti. İlk tercihler herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları sabırsızlıkla ikinci tercihleri bekliyor. ÖSYM sık sık ziyaret edilirken tarihler öğrenilmeye çalışılıyor. Herkesin dilindeki soru: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?