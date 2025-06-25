YKS iptal mi? YKS'de iptal edilen soru var mı?

YKS 2025 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın Soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.50'de yayımlandı. Sorular incelenirken bazı sorular ile ilgili kafa karışıklığı yaşanırken bugün "YKS iptal mi" sorusu geliyor.

YKS iptal mi?

YKS'nin iptal olduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ne ÖSYM'den ne de resmi kurumlardan böyle bir açıklama geldi.