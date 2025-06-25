YKS iptal mi? YKS'de iptal edilen soru var mı?
YKS 2025 geçen hafta sonu gerçekleşti. Sınav soruları ile ilgili bazı tartışmalar yaşanırken bugün "YKS iptal mi" soruları geliyor. İşte ayrıntılar...
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YKS 2025 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın Soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.50'de yayımlandı. Sorular incelenirken bazı sorular ile ilgili kafa karışıklığı yaşanırken bugün "YKS iptal mi" sorusu geliyor.
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YKS iptal mi?
YKS'nin iptal olduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ne ÖSYM'den ne de resmi kurumlardan böyle bir açıklama geldi.
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YKS'de iptal edilen soru var mı?
ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavında bu yıl henüz iptal edilen soru yok.
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