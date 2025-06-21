YKS KAÇTA BİTECEK? 2025 YKS TYT kaç dakika sürüyor, kaçta bitiyor?

Kritik gün geldi çattı. Aylardır üniversite sınavına hazırlanan yüz binler bugün YKS'de sorulara cevap verip en yüksek neti yapmak için çaba sarf edecek. Heyecan katsayısı bugün tavan yapmış durumda... Sınav ile ilgili bilgi almak isteyenlerin dillerinden düşmeyen soruların başında ise "YKS kaçta bitiyor", "TYT - AYT kaç dakika sürüyor, kaç soru soruluyor" geliyor.

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