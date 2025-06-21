YKS KAÇTA BİTECEK? 2025 YKS TYT kaç dakika sürüyor, kaçta bitiyor?
Bugün üniversite adaylarının en heyecanlı günü... Yüz binlerce kişi TYT ve AYT oturumlarında geleceklerini şekillendirecek. Güzel bir üniversite kazanıp hayallerindeki mesleği icra etmek isteyenler emeklerinin karşılığını almak istiyor. Şu sıralar en çok yöneltilen sorulardan bazıları "YKS, kaçta bitiyor", "TYT - AYT kaç dakika sürüyor, kaç soru soruluyor" şeklinde... İşte detaylar...
Kritik gün geldi çattı. Aylardır üniversite sınavına hazırlanan yüz binler bugün YKS'de sorulara cevap verip en yüksek neti yapmak için çaba sarf edecek. Heyecan katsayısı bugün tavan yapmış durumda... Sınav ile ilgili bilgi almak isteyenlerin dillerinden düşmeyen soruların başında ise "YKS kaçta bitiyor", "TYT - AYT kaç dakika sürüyor, kaç soru soruluyor" geliyor.
YKS kaçta bitecek?
1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Başlama saati: 10.15
Bitiş saati: 13.00
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.
2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testi)
Tarih: 8 Haziran 2025 Pazar
Başlama saati: 10.15
Bitiş saati: 13.15
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.
3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 8 Haziran 2025 Pazar
Başlama saati: 15.45
Bitiş saati: 17.45
adaylar 15.30'dan sonra sınava alınmayacak.
YKS TYT kaç dakika sürüyor.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT 165 dakika sürüyor.
YKS TYT kaç soru soruluyor?
2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavında toplam 120 soru yer almaktadır. Soru dağılımı aşağıdaki gibidir:
40 Türkçe sorusu
40 Temel Matematik sorusu
20 Sosyal Bilimler sorusu
Tarih (5)
Coğrafya (5)
Felsefe (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5)
20 Fen Bilimleri sorusu
Fizik (7)
Kimya (7)
Biyoloji (6