YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih tarihi belli oldu mu?
YKS sınavının ardından soru ve cevap anahtarı adaylarla paylaşıldı ve şimdi adayları sonuç heyecanı sardı. ÖSYM'nin takvimini incelemeyenler "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte üniversite sınavı sonuç tarihi...
Yüz binler 2025 YKS'de ter döktü. Sınav stresi sona ererken sürecin yeni parçası YKS sonuçları... Net tarihi bilmeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...