YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih tarihi belli oldu mu?

Yüz binler 2025 YKS'de ter döktü. Sınav stresi sona ererken sürecin yeni parçası YKS sonuçları... Net tarihi bilmeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.