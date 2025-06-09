YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 YKS sınav yerleri bugün açıklanır mı, 11 Haziran'da mı açıklanacak?
YKS'ye sadece 12 gün gibi kısa bir süre kaldı. Yüz binlerce gencin heyecan katsayısı gittikçe artıyor. Geleceklerini tayin edecek sınav için çalışmalar devam ederken bir diğer yandan "YKS sınav yerleri" kontrol ediliyor. Bir tarih duyurusu gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler "YKS sınav yerleri açıklandı mı" diye soruyor.
YKS sınav yerleri, yeni haftanın ilk gününde açıklanacağı beklentisi ile gündemde... Adaylar nerede sınav gireceklerini bir an önce öğrenmek istiyor. TYT, AYT, YDT oturumlarında ter dökecekler güzel bir üniversite için hazırlanırken sıklıkla ÖSYM'nin sitesi kontrol ediliyor. Herkesin gözü kurumun geçeceği duyuruda... Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır?
ÖSYM, üniversite sınavına katılacak adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.
Bu nedenle, ÖSYM'nin sınav yerlerini duyurmak için olağan sürece geri dönerek, belgeleri 11 Haziran 2025 Çarşamba günü erişime açması bekleniyor.
Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler. Belgede, sınava girecekleri yerin yanı sıra, kimlik bilgileri ve uyulması gereken kurallar da yer alacak.
2025 YKS ne zaman?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.