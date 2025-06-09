YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 YKS sınav yerleri bugün açıklanır mı, 11 Haziran'da mı açıklanacak?

YKS sınav yerleri, yeni haftanın ilk gününde açıklanacağı beklentisi ile gündemde... Adaylar nerede sınav gireceklerini bir an önce öğrenmek istiyor. TYT, AYT, YDT oturumlarında ter dökecekler güzel bir üniversite için hazırlanırken sıklıkla ÖSYM'nin sitesi kontrol ediliyor. Herkesin gözü kurumun geçeceği duyuruda... Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

1 | 3