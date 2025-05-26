YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgeleri hangi tarihte açıklanıyor?
YKS'ye sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, hangi okulda sınava gireceklerini öğrenebilecek. Sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih bulunmayınca "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça yöneltiliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınavın yapılacağı okullar ve oturum bilgilerini içeren belgelerin ne zaman erişime açılacağı henüz netleşmedi. Bu belirsizlik nedeniyle "Sınav yerleri açıklandı mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanıyor?
26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri tarihi hakkında bir duyuru gelmedi. Geçen yıl sınav yerleri 15 gün önceden ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde olası tarih 6 Haziran'ı işaret ediyor. Fakat bu tarihler Kurban Bayramı'na denk geldiği için erken veya geç açıklama ihtimali yüksek...
YKS ne zaman?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.