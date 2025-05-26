YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgeleri hangi tarihte açıklanıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınavın yapılacağı okullar ve oturum bilgilerini içeren belgelerin ne zaman erişime açılacağı henüz netleşmedi. Bu belirsizlik nedeniyle "Sınav yerleri açıklandı mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

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