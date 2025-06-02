Bu yıl yine yüz binlerce üniversite adayı YKS oturumları olan TYT, AYT, YDT'de ter dökecek. Aileler ise çocukları ile birlikte büyük bir heyecan yaşayacak. Güzel bir üniversite hayali kuran öğrenciler için sınav giriş belgeleri çok önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl YKS yerleri sınavdan 15 gün önce erişime açılmıştı. Şimdi öğrencilerin aklında "YKS sınav yerleri bayramdan önce açıklanır mı" sorusu var.

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