YKS sınav yerleri bayramdan önce açıklanır mı?
YKS oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Üniversite adaylarının önünde sadece 19 gün gibi kısa bir süre kaldı. Yüz binler sınava hazırlanmaya devam ederken sıklıkla sınava girecekleri yerleri de öğrenmeye çalışıyor. YKS'ye girecekler Kurban Bayramı öncesi sınav sonuç belgelerinin ulaşmak isterken "YKS sınav yerleri bayramdan önce açıklanır mı" sorusu ise gündemde...
Bu yıl yine yüz binlerce üniversite adayı YKS oturumları olan TYT, AYT, YDT'de ter dökecek. Aileler ise çocukları ile birlikte büyük bir heyecan yaşayacak. Güzel bir üniversite hayali kuran öğrenciler için sınav giriş belgeleri çok önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl YKS yerleri sınavdan 15 gün önce erişime açılmıştı. Şimdi öğrencilerin aklında "YKS sınav yerleri bayramdan önce açıklanır mı" sorusu var.
YKS sınav yerleri bayramdan önce açıklanır mı?
ÖSYM genellikle sınav giriş yerlerini 10 gün önceden erişime açıyor. Fakat geçen yıl ÖSYM büyük bir sürpriz yaparak sınav giriş belgelerini 15 gün önce erişime açmıştı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite sınavının 15 gün öncesi ise Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. Bu nedenle ÖSYM'nin yine normal tarihlerde sınav yerlerini erişime açması bekleniyor. Bu nedenle de gözler 11 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...
2025 YKS ne zaman?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.