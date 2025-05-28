YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılıyor? YKS (TYT-AYT-YDT) oturumları ne zaman?
"YKS sınav yerleri" yüz binlerce üniversite adayının şu an önemli gündem maddesi... YKS'nin TYT-AYT-YDT oturumlarına hazırlananlar sınav giriş belgeleri için gün sayıyor. Haziran ayına kısa bir süre kala aramalar sıklaşmış durumda... Son gelişmeleri yakından takip etmek isteyenlerin başvurduğu soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
YKS sınav yerlerinin önemi üniversiteye hazırlananlar için bir hayli büyük. Sınav giriş belgeleri ile birlikte yüz binler sınavda ter dökecek. Nerede sınava gireceğini öğrenip ona göre plan yapacakların dillerinden düşmeyen soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri ne zaman açıklanıyor?
28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. ÖSYM genellikle sınav giriş yerlerini 10 gün önceden ilan ediyor. Fakat geçen yıl bir sürpriz gerçeklemiş ve sınav yerleri 15 gün önce duyurulmuştu. Geçen yılki süreç işlerse YKS sınav giriş belgelerinin 6 Haziran günü erişime açılması beklenebilir.
YKS (TYT-AYT-YDT) oturumları ne zaman?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.