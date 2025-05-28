YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılıyor? YKS (TYT-AYT-YDT) oturumları ne zaman?

YKS sınav yerlerinin önemi üniversiteye hazırlananlar için bir hayli büyük. Sınav giriş belgeleri ile birlikte yüz binler sınavda ter dökecek. Nerede sınava gireceğini öğrenip ona göre plan yapacakların dillerinden düşmeyen soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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