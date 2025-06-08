YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınavı ne zaman?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Yüz binler bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgesinin tarihlerini kontrol ediyor. Tarih konusunda açıklanma yapılmaması nedeniyle sıkça "YKS yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite sınavına girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.

Ancak 2024 yılında bu süreçte bir değişiklik olmuş, sınav giriş yerleri sürpriz bir şekilde 15 gün önceden duyurulmuştu. Bu yıl ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavdan 15 gün önceki tarih, yani 7 Haziran, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor.

Bu nedenle ÖSYM'nin, geçmiş yıllardaki gibi erkenden değil; klasik takvime sadık kalarak sınav belgelerini yaklaşık 10 gün kala, yani 11 Haziran 2025 Çarşamba günü erişime açması bekleniyor.

Adayların sınav merkezi ve kimlik bilgilerini içeren bu belgeleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kontrol etmeleri gerekiyor.