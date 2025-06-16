YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumları saat kaçta başlıyor? YKS'nin sınav süresi ne kadar, kaç dakika
Gelecek kariyerin belirlenmesinden önemli rol oynayan YKS'ye artık sayılı günler kaldı. Aylardır süren çalışmanın karşılığına almak isteyenler TYT, AYT, YDT'de ter dökecek. Sınav günleri ve saati adaylar için hayati önem taşıyor. Sınavı kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla dile getirdiği soru "YKS sınavı ne zaman, saat kaçta" şeklinde...
Üniversite sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Tıp, mühendislik, hukuk, öğretmenlik hayali kuranlar, 1 yıl boyunca YKS'ye hazırlandılar, şimdi 21-22 Haziran'da hayatlarının en önemli sınavına girecekler. İşte YKS'ye dair tüm yanıtlar...
TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve süreleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini ve oturum sürelerini açıkladı. Üç oturumdan oluşan sınav maratonu bu hafta sonu gerçekleşecek.
2025-TYT (Temel Yeterlilik Testi), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanınacak.
İkinci oturum olan 2025-AYT (Alan Yeterlilik Testi), 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak. Bu oturumda adaylara 180 dakika süre verilecek.
Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 2025-YDT (Yabancı Dil Testi) ise 120 dakika sürecek.