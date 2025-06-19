YKS sınavında saat getirebilir miyim? YKS'de saate izin veriliyor mu, su getirebilir miyim?

Yüz binleri YKS heyecanı sardı. Bu hafta sonu üniversite adayları hayatlarının en kritik sınavına girecekler. Sınavda bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar "YKS'de saate izin veriliyor mu", "Su getirebilir miyim" sorusuna yanıt arıyor.

YKS'ye saat getirebilir miyim?

ÖSYM, sınav günü kurallarına ilişkin yaptığı uyarılarda adaylara bir kez daha saat konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan açıklamaya göre, sınav salonlarına saat getirmek kesinlikle yasak. Bu kurala uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

ÖSYM’nin açıklamasında, her sınav salonuna en az bir adet duvar saatinin kurum tarafından yerleştirildiği belirtilerek, adayların zamanı takip edebilmeleri için kendi saatlerini getirmelerine gerek olmadığı vurgulandı.