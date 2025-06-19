YKS sınavında saat getirebilir miyim? YKS'de saate izin veriliyor mu, su getirebilir miyim?
2025 YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Yıllar süren emeğin karşılığını almak isteyen adaylar 21-22 Haziran'da üniversite sınavına girecekler. Sınava saatler kala bazı sorulara cevap aranıyor. Bunlardan bazılar ise "YKS'de saate izin veriliyor mu", "Su getirebilir miyim" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
Yüz binleri YKS heyecanı sardı. Bu hafta sonu üniversite adayları hayatlarının en kritik sınavına girecekler. Sınavda bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar "YKS'de saate izin veriliyor mu", "Su getirebilir miyim" sorusuna yanıt arıyor.
YKS'ye saat getirebilir miyim?
ÖSYM, sınav günü kurallarına ilişkin yaptığı uyarılarda adaylara bir kez daha saat konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan açıklamaya göre, sınav salonlarına saat getirmek kesinlikle yasak. Bu kurala uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.
ÖSYM’nin açıklamasında, her sınav salonuna en az bir adet duvar saatinin kurum tarafından yerleştirildiği belirtilerek, adayların zamanı takip edebilmeleri için kendi saatlerini getirmelerine gerek olmadığı vurgulandı.
YKS sınavına su getirebilir miyim?
ÖSYM, sınav günü adayların yanlarında su getirmelerine izin verildiğini duyurdu. Ancak bu konuda da belirli kurallara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
Yapılan açıklamaya göre, adaylar yalnızca etiketsiz, şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Renkli, cam ya da metal şişeler, etiketi sökülmemiş ambalajlar ve kapalı kutu içecekler sınav salonuna alınmayacak.