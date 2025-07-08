YKS sonuç 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Günler ilerliyor kılavuzda yer alan sonuç tarihi yaklaşıyor. Kesin tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar günbegün "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte 2025 üniversite sonuç tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.