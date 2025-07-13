YKS sonuç tarihi 2025: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Yüz binler ve ailesi büyük bir heyecan içerisinde... Sonuçlara az süre kala her geçen gün "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor. İşte ayrıntılar... 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre bu yılki üniversite sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 2 | 3