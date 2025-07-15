YKS sonuç tarihi 2025: YKS'nin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sonuç tarihine sayılı günler kaldı. Milyonlarca adayı ve ailesini heyecan sarmış durumda... Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşın adaylar her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi...
YKS sonuç tarihi her gün araştırılıyor. Kimileri net tarihi bilmediği için kimileri de erken açıklanabilir diye "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi ise şöyle...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YSK sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM daha önce çok nadiren de olsa sonuçları 1 gün önceden açıklıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...