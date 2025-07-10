YKS sonuç zamanı... 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2025 takvimine göre sonuç tarihi...
YKS sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Tarihler yaklaştıkça adayların ve ailelerin heyecanı tavan yapıyor. ÖSYM daha önce sonuç tarihini duyurmuştu, henüz bu takvimi bilmeyenler "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
21-22 Haziran'da üniversite sınavı gerçekleşti. Sınavın üzerinden 18 gün geçerken her geçen gün sonuç tarihine yaklaşılıyor. Günler ilerledikçe "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da artıyor. İşte o tarih...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları, ÖSYM’nin 2025 sınav takvimi ve YKS kılavuzuna göre 22 Temmuz 2025’te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...