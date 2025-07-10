YKS sonuç zamanı... 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2025 takvimine göre sonuç tarihi...

21-22 Haziran'da üniversite sınavı gerçekleşti. Sınavın üzerinden 18 gün geçerken her geçen gün sonuç tarihine yaklaşılıyor. Günler ilerledikçe "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da artıyor. İşte o tarih... 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları, ÖSYM’nin 2025 sınav takvimi ve YKS kılavuzuna göre 22 Temmuz 2025’te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. 2 | 3