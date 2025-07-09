YKS sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Geleceğin öğretmen, mühendis, doktor ve birçok değerli meslek adayları 2025 YKS'de ter döktü. Sıra şimdi sonuçlara geldi. Heyecan her geçen gün artıyor. Gündemdeki soruların başında ise "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor. 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları, ÖSYM’nin 2025 sınav takvimi ve YKS kılavuzuna göre 22 Temmuz 2025’te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. 2 | 3